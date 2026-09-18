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18 сентября, 14:43

Общество

В Калмыкии избиратели приехали на выборы на верблюдах

Фото: 123RF.com/epstock

В Элисте семья, владеющая фермой "Верблюжий остров", прибыла на избирательный участок № 13 верхом на верблюдах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы Калмыкии.

Отмечается, что в первый день голосования на участки приходят много жителей, причем целыми семьями и в национальной одежде.

Например, на избирательном участке собрались представители нескольких поколений семьи Очиргоряевых. Батыр, младший сын Леонида и Елены, пришел вместе со своей семьей. Сам глава семьи Леонид объяснил, что они решили приехать на бактрианах, потому что это их тотемное животное.

Ферма "Верблюжий остров" представляет собой этнографический туристический и развлекательный центр в Элисте, который посвящен кочевой культуре и традиционному животноводству. Глава семьи долгое время трудился старшим гуртоправом, а первого верблюда приобрел в 2001 году.

В течение всех трех дней в Калмыкии будут функционировать 224 участковые избирательные комиссии, а также одна временная – в больнице имени П. П. Жемчуева. Помимо депутатов Госдумы, жители республики дополнительно изберут депутатов Элистинского городского собрания.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России 18 сентября и продлится до 20 сентября. В Москве открылись все 1 443 избирательных участка. В первые часы уже более 1,5 миллиона избирателей в городе воспользовались электронным форматом голосования.

ОШ: в электронном голосовании в Москве уже приняли участие 1,5 млн человек

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