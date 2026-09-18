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18 сентября, 13:07

Политика

В электронном голосовании в Москве уже приняли участие 1,5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве 1,5 миллиона избирателей выбрали электронный формат голосования на выборах депутатов Госдумы в первые часы после открытия участков. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

В это число вошли те, кто голосует дистанционно с телефона или компьютера, а также избиратели, использующие терминалы на участках.

"В ритме мегаполиса возможность проголосовать удобно и быстро очень востребована", – отметил руководитель штаба Вадим Ковалев.

По его словам, цифровой формат также помогает вовлечь в выборы людей, которым раньше было сложно найти возможность проголосовать традиционным способом.

К этому моменту свой выбор уже сделали несколько российских политиков. Сергей Лавров воспользовался электронной системой, а Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев проголосовали лично на участках.

Владимир Путин также может воспользоваться электронным форматом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер может проголосовать уже 18 сентября. При этом глава государства несколько лет подряд голосовал дистанционно.

В Москве избирательные участки работают в течение всех трех дней голосования – с 18 по 20 сентября. Всего в столице открыты 1 443 участка.

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