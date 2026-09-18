Собянин: расширение улично-дорожной сети стимулирует развитие ТиНАО

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Расширение улично-дорожной сети способствует развитию ТиНАО и улучшает транспортную связанность новых территорий Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Сейчас в Троицке продлевают Октябрьский проспект до пересечения с Калужским шоссе. Протяженность нового участка составит почти 2,5 километра, он будет четырехполосным и свяжет улицы Профессора Летохова, Большую Октябрьскую и Садовую с улицей Академика Харитона.

После завершения работ улучшится транспортное сообщение между районами Троицка и доступность жилых кварталов. Кроме того, автомобилисты получат дополнительный выезд на Калужское шоссе.

В дальнейшем по новой дороге планируют запустить маршруты из районов перспективной застройки малых поселений Новой Москвы. Также рядом с жилыми домами построят дорогу-дублер, которая станет дополнительным выездом к районным улицам. Завершить работы планируют в следующем году.

Ранее в Москве завершилась реставрация арки главного входа Парка Горького. Специалисты привели в порядок фасад и кровлю арки, двери и ограждения смотровой площадки, а также добавили подсветку. Рядом появилось новое благоустроенное пространство с прогулочными дорожками и местами для отдыха.