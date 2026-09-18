Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 12:45

Мэр Москвы

Собянин: расширение улично-дорожной сети стимулирует развитие ТиНАО

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Расширение улично-дорожной сети способствует развитию ТиНАО и улучшает транспортную связанность новых территорий Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Сейчас в Троицке продлевают Октябрьский проспект до пересечения с Калужским шоссе. Протяженность нового участка составит почти 2,5 километра, он будет четырехполосным и свяжет улицы Профессора Летохова, Большую Октябрьскую и Садовую с улицей Академика Харитона.

После завершения работ улучшится транспортное сообщение между районами Троицка и доступность жилых кварталов. Кроме того, автомобилисты получат дополнительный выезд на Калужское шоссе.

В дальнейшем по новой дороге планируют запустить маршруты из районов перспективной застройки малых поселений Новой Москвы. Также рядом с жилыми домами построят дорогу-дублер, которая станет дополнительным выездом к районным улицам. Завершить работы планируют в следующем году.

Ранее в Москве завершилась реставрация арки главного входа Парка Горького. Специалисты привели в порядок фасад и кровлю арки, двери и ограждения смотровой площадки, а также добавили подсветку. Рядом появилось новое благоустроенное пространство с прогулочными дорожками и местами для отдыха.

Читайте также


мэр Москвытранспортдорогигород

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика