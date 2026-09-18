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18 сентября, 16:55

Спорт

Турнир по бесконтактному регби прошел в "Лужниках"

Фото: cska-rugby.ru

В спорткомплексе "Лужники" в рамках военно-спортивного фестиваля Росгвардии прошел турнир по бесконтактному регби. Участие в соревнованиях приняли 18 команд от органов федеральной власти, правительства Москвы, силовых структур и госкорпораций, сообщили организаторы мероприятия.

Организаторами турнира стали Росгвардия, фонд Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах и регби-клуб ЦСКА. Соревнования прошли второй год подряд.

Участники играли в тэг-регби – бесконтактный формат, в котором на поле выходили смешанные команды из мужчин и женщин. Они были разделены на два дивизиона: "Стрелки" и "Штурмовики". В первом дивизионе победу одержала команда Федеральной налоговой службы России, во втором – команда "Московский транспорт".

На торжественной церемонии открытия выступили начальник главка подготовки войск нацгвардии РФ генерал-лейтенант Алексей Исаев, глава департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Шевчук, вице-президент Федерации регби России и президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин.

Помимо них, приняли участие руководитель управления Федеральной антимонопольной службы Москвы Елена Исаева, президент ЦСКА-единоборства Андрей Сущик, гендиректор РК ЦСКА Евгений Арсентьев, спортивный директор фонда Федерации регби России Ренат Садыков, многократная чемпионка России и Европы по регби-7 Дарья Шестакова и спортивный директор Академии РК ЦСКА Петр Ботнараш.

В церемонии также участвовали игроки команды ЦСКА по регби на колясках – участники и ветераны спецоперации. Им вручили благодарственные письма от Росгвардии, после чего они прошли в торжественном параде.

Еще одним участником парада стала команда воспитанников спортшколы ЦСКА 2012 года рождения с тренером Антоном Казаковым – в этом году ребята стали победителями всероссийских соревнований. Колонну возглавила Дарья Шестакова.

Ведущим турнира, церемоний открытия и награждения выступил экс-капитан мужской команды ЦСКА и сборной России по регби Василий Артемьев. В ходе мероприятия замдиректора Росгвардии генерал-полковник Владислав Ершов вручил Митрюшину ведомственную медаль "За содействие".

В своей речи Митрюшин отметил, что в мае этого года в рамках Международного турнира войск нацгвардий дружественных стран и чемпионата Росгвардии по регби-7 было заключено соглашение о сотрудничестве между Росгвардией и Федерацией регби России.

Он отметил важность того, что все достигнутые договоренности выполняются в полном объеме.

Ранее в спорткластере на Севастопольском проспекте прошла военно-спортивная игра "Зарница: Равнение на Героя". В ней поучаствовали 7 школьных команд, а также воспитанники центра досуга и спорта "Атлант". Ребята преодолевали полосу препятствий, соревновались в бросках на точность, беге и других дисциплинах.

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