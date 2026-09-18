Экс-звезда Disney Дебби Райан рассказала о необратимых повреждениях мозга

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Бывшая звезда Disney Channel Дебби Райан заявила, что получила необратимые повреждения мозга после нескольких сотрясений. Об этом актриса рассказала на кулинарном шоу "Последние блюда".

Звезда сериалов "Все тип-топ, или Жизнь на палубе" и "Джесси" призналась, что несколько лет назад перенесла серьезную черепно-мозговую травму, которая кардинально изменила ее жизнь. По словам Райан, после получения травмы ее трясло около минуты, а на восстановление ушли месяцы.

"Я выбыла из строя примерно на полгода и примерно на полгода отправилась в больницу для неврологической реабилитации", – рассказала актриса.

Симптомы продолжали ухудшаться, однако врачам удалось подобрать подходящее лечение. Тем не менее, отметила Райан, некоторые вещи к ней "просто не вернулись".

Еще до травмы актриса страдала от мигрени. По ее словам, часто мир кажется ей шумным, слишком ярким и перегружающим. А после пятого сотрясения травма головного мозга значительно усугубила ситуацию.

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