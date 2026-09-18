Садовое кольцо закрыли из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 19:17

Шоу-бизнес

Экс-звезда Disney Дебби Райан рассказала о необратимых повреждениях мозга

Фото: ТАСС/АР/Invision/Chris Pizzello

Бывшая звезда Disney Channel Дебби Райан заявила, что получила необратимые повреждения мозга после нескольких сотрясений. Об этом актриса рассказала на кулинарном шоу "Последние блюда".

Звезда сериалов "Все тип-топ, или Жизнь на палубе" и "Джесси" призналась, что несколько лет назад перенесла серьезную черепно-мозговую травму, которая кардинально изменила ее жизнь. По словам Райан, после получения травмы ее трясло около минуты, а на восстановление ушли месяцы.

"Я выбыла из строя примерно на полгода и примерно на полгода отправилась в больницу для неврологической реабилитации", – рассказала актриса.

Симптомы продолжали ухудшаться, однако врачам удалось подобрать подходящее лечение. Тем не менее, отметила Райан, некоторые вещи к ней "просто не вернулись".

Еще до травмы актриса страдала от мигрени. По ее словам, часто мир кажется ей шумным, слишком ярким и перегружающим. А после пятого сотрясения травма головного мозга значительно усугубила ситуацию.

Ранее актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала, что во время недавнего отпуска у нее появилась сыпь на ногах. Сначала она не могла понять, почему на коже возникли пятна. Однако позже выяснилось, что причина – ветряная оспа.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика