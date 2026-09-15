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15 сентября, 13:18

Шоу-бизнес

Звезду "Пацанок" Петрову могут лишить водительских прав из-за диагноза

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/npetrukha_

Бывшую участницу реалити-шоу "Пацанки" и "Большие девочки" на канале "Пятница!" Анастасию Петрову могут навсегда лишить водительских прав из-за психического расстройства. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам участницы шоу, прокурор Колпинского района Санкт-Петербурга направил в суд письмо, в котором попросил забрать у нее водительское удостоверение из-за якобы расстройства личности. При этом Петрова заверила, что в действительности у нее нет этого заболевания, а диагноз поставили ошибочно, когда она попала в психиатрическую больницу из-за драк в детском доме.

Девушка уже обратилась к юристу. Участнице телешоу возможно придется пройти комиссию, которая оценит ее психическое здоровье.

Ранее Арбитражный суд Москвы обязал экс-солистку группы "Фабрика" Александру Савельеву выплатить 32 100 рублей в связи с задолженностью по обязательным отчислениям за распространение интернет-рекламы. С артистки также взыскали 8 тысяч рублей в качестве расходов по уплате госпошлины.

В 2025 году ввели трехпроцентный сбор с распространения интернет-рекламы. Расчет размера обязательных отчислений в отношении каждого плательщика осуществляет Роскомнадзор.

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