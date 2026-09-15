Россиянам дали рекомендации по выбору консервов

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При выборе консервов стоит обращать внимание на состояние банки. Вздутия, деформации, подтеки и ржавчина могут говорить о нарушении герметичности и микробиологической опасности, сообщает Life.ru со ссылкой на Роскачество и пищевого технолога Нелли Львович.

Специалисты Роскачества рекомендуют проверять целостность упаковки и маркировку. Технолог, в свою очередь, отметила отдельный признак дефекта – "хлопушу", когда донышко или крышка банки пружинит при нажатии.

"Это когда банка либо вмята внутрь, либо она "гуляет": вы нажимаете, а она отпрыгивает или остается вздутой. Все это признаки дефекта и микробиологической опасности", – сказала Львович.

Она пояснила, что небольшая ровная вмятина на корпусе сама по себе не означает, что продукт испорчен. Куда опаснее сильные повреждения, острые заломы, помятость шва и любые признаки нарушения герметичности. Также важно проверять маркировку: дата производства, состав и производитель.

Роскачество и Львович также призвали смотреть на место производства консервов. В частности, близость к району вылова может указывать на более свежее сырье.

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