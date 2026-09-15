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15 сентября, 13:10

Общество

Россиянам дали рекомендации по выбору консервов

Фото: 123RF.com/stockah

При выборе консервов стоит обращать внимание на состояние банки. Вздутия, деформации, подтеки и ржавчина могут говорить о нарушении герметичности и микробиологической опасности, сообщает Life.ru со ссылкой на Роскачество и пищевого технолога Нелли Львович.

Специалисты Роскачества рекомендуют проверять целостность упаковки и маркировку. Технолог, в свою очередь, отметила отдельный признак дефекта – "хлопушу", когда донышко или крышка банки пружинит при нажатии.

"Это когда банка либо вмята внутрь, либо она "гуляет": вы нажимаете, а она отпрыгивает или остается вздутой. Все это признаки дефекта и микробиологической опасности", – сказала Львович.

Она пояснила, что небольшая ровная вмятина на корпусе сама по себе не означает, что продукт испорчен. Куда опаснее сильные повреждения, острые заломы, помятость шва и любые признаки нарушения герметичности. Также важно проверять маркировку: дата производства, состав и производитель.

Роскачество и Львович также призвали смотреть на место производства консервов. В частности, близость к району вылова может указывать на более свежее сырье.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал, что среднедушевое потребление рыбы в России составляет 23–23,5 килограмма в год, тогда как установленный ориентир – 28 килограммов. По его словам, для роста потребления нужна системная работа, в том числе повышение доступности и популяризация рыбы.

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