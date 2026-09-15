Шестерых жителей Приморья обвиняют в контрабанде 1 250 тонн морских ежей

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о контрабанде морских ежей и уклонении от таможенных платежей, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствие полагает, что организованная группа вывозила за границу серых и черных морских ежей с октября 2017 по июль 2025 года. Промысел велся, в частности, в акватории поселка Преображение в Приморском крае. Руководил этой группой генеральный директор одной из коммерческих организаций.

Всего незаконно вывезли более 1 250 тонн ежей, совокупная стоимость которых превышает 680 миллионов рублей. Кроме того, фигуранты указывали в таможенных декларациях недостоверные сведения о стоимости партий, что позволило им не выплатить более 7 миллионов рублей платежей.

Участников группы задержали в Приморском крае и Сахалинской области. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее в Долгопрудном было изъято более 900 килограммов камчатского краба без специальной маркировки, стоимость которого превысила 21 миллион рублей. Нелегальный товар сбывался в ресторанах и кафе Москвы. Возбуждено уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

