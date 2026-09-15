Причиной смерти заслуженного артиста РФ Спириденкова стал обширный инфаркт

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Причиной смерти заслуженного артиста России Геннадия Спириденкова стал обширный инфаркт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его семью.

Как рассказала собеседница агентства, инфаркт случился прямо во время спектакля.

Спириденков скончался в Санкт-Петербурге 12 сентября на 71-м году жизни. В течение своей профессиональной деятельности он работал в Ленинградском ТЮЗе, Петербургском театре миниатюр и "Петербург-концерте". С 2007 года он был актером театра "Комедианты".

За годы своей карьеры Спириденков принял участие в более чем 50 фильмах и телесериалах, включая такие проекты, как "Тайны следствия", "Первый отдел" и "Улицы разбитых фонарей".