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15 сентября, 15:05

Общество

В Подмосковье родились Одиссей, Клеопатра, Парижан и Рассвет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Необычные имена Одиссей, Аполлон, Клеопатра и Шахеризада получили рожденные в Подмосковье дети в 2026 году. Об этом сообщили в министерстве социального развития Московской области.

Как рассказали в ведомстве, также родители давали малышам "героические" имена Амур, Аполлон, Одиссей, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Кроме того, были и абсолютно уникальные, единичные случаи: мальчиков назвали Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав.

В числе необычных женских имен – Клеопатра, Малина, Аксения, Ванда, Кассиопея, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия, Шахеризада и Эсмеральда. Также выделяется тренд на имена из турецких сериалов: малышей все чаще называют Неслихан и Бурак.

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин добавил, что наиболее востребованные имена для девочек – София, Анна, Василиса, Мария и Ева, а для мальчиков – Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей. По его словам, мальчиков в регионе регистрируется чуть больше, чем девочек, их доля составила 51,7%.

Ранее сообщалось, что в Московской области актуальной остается тенденция выбирать новорожденным имена с древнерусскими корнями. Наиболее редкими именами с начала 2026 года названы Митрофан и Прасковья. Среди прочих необычных имен для мальчиков – Аникей, Велеслав, Ефимий, Спиридон и Фаддей, а для девочек – Аполлинария, Весна, Милолика, Полианна и Устинья.

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