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15 сентября, 16:20

Общество

Книга Понасенкова вновь появилась в продаже после его исключения из реестра иноагентов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Третье издание книги блогера Евгения Понасенкова "Первая научная история войны 1812 года" вернулось в продажу после того, как Минюст России исключил автора из реестра иностранных агентов. Об этом сообщается в телеграм-канале издательства "Эксмо-АСТ".

До того как книгу сняли с продаж, ее суммарный тираж достигал почти 80 тысяч экземпляров. В работе автор опирается на большой корпус архивных документов, многие из которых прежде не были широко доступны. В книге, в частности, анализируется роль Александра I, Михаила Кутузова и других.

Понасенкова включили в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Причиной тогда послужила в том числе публикация 30 "антироссийских роликов", где он он ставит под сомнение легитимность и авторитет национальных лидеров России.

11 сентября 2026 года блогера исключили из реестра в связи с утратой им признаков иностранного агента. Сам Понасенков заявил, что не сразу поверил в это.

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