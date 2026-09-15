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15 сентября, 16:34

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NDTV: женщине оторвало скальп на аттракционе в Индии

В Индии женщине оторвало скальп на аттракционе

Фото: 123RF.com/kuzma

В индийском штате Махараштра 25-летняя женщина получила тяжелые травмы на ярмарке: ее волосы намотало на подшипник колеса обозрения и оторвало вместе с кожей головы. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел на ярмарке в честь фестиваля "Танха Пола" в талуке Махагаон округа Яватмал. Жительница Пхулсаванги Бали Мароти Таликоте каталась на аттракционе. Когда колесо начало вращаться на высокой скорости, ее волосы затянуло во вращающийся подшипник за сиденьем, и их резко дернуло.

От сильной боли женщина закричала. Среди посетителей ярмарки началась паника, люди пришли в ужас, увидев пострадавшую в крови. Находившиеся поблизости полицейские вмешались и быстро остановили аттракцион. Женщину сняли с колеса и доставили в больницу.

Происшествие подняло вопрос о соблюдении стандартов безопасности аттракционов, которые устанавливают на ярмарочной площадке. По этому поводу будет проведена проверка.

Ранее в южнокорейском городе Инчхон мужчина получил травмы, выпав из вращающегося аттракциона. Во время движения карусели он пытался поправить обувь, однако не удержался и упал. Пострадавшего госпитализировали с ссадинами на лице и руках.

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