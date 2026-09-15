Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/grigorydobrygin

Голливудский актер Уиллем Дефо снова занялся изучением русских поговорок. Видео, на котором он произносит фразу "Любовь зла – полюбишь и козла" в переводе на английский, опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) актер Григорий Добрыгин.

В своей манере Дефо произнес: Love is evil. You can fall in love with the goat. Ролик артист дополнил фирменным хохотом, а затем в кадре появились козы, пасущиеся на фоне.

Ранее актриса Эмили Блант выучила русский язык для роли в фильме Стивена Спилберга "День разоблачения". В одной из сцен ее героиня спорит на кухне со своим партнером и переходит на русский.

Отмечалось, что актриса отказалась от использования ИИ и выучила русские выражения самостоятельно.