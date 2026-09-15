15 сентября, 20:25Регионы
В Петербурге спасли кота, застрявшего в проеме, как Винни-Пух
Животное решило пролезть через небольшой проем, но застряло, напомнив Винни-Пуха, который слишком плотно поел в гостях у Кролика.
На помощь пришли прохожие. Они слегка подтолкнули кота сзади, и тот проскользнул в помещение.
Ранее четырехмесячный котенок по кличке Вася из Иркутской области чуть не впал в кому после того, как съел мухомор. Он принял ядовитый гриб за игрушку и начал его грызть.
Через несколько часов у животного начались судороги, рвота и диарея. Питомца срочно доставили в ветеринарную клинику, где поставили капельницы. Состояние котенка удалось стабилизировать.