В Петербурге спасли кота, застрявшего в проеме, как Винни-Пух

В Санкт-Петербурге прохожие помогли коту, который застрял в проеме, пытаясь пробраться домой. Об этом сообщает канал Baza в MAX.

Животное решило пролезть через небольшой проем, но застряло, напомнив Винни-Пуха, который слишком плотно поел в гостях у Кролика.

На помощь пришли прохожие. Они слегка подтолкнули кота сзади, и тот проскользнул в помещение.

Ранее четырехмесячный котенок по кличке Вася из Иркутской области чуть не впал в кому после того, как съел мухомор. Он принял ядовитый гриб за игрушку и начал его грызть.

Через несколько часов у животного начались судороги, рвота и диарея. Питомца срочно доставили в ветеринарную клинику, где поставили капельницы. Состояние котенка удалось стабилизировать.