В Иркутской области спасли котенка, съевшего мухомор

Фото: телеграм-канал "Ассоциация ветеринарии Иркутской области"

В Иркутской области четырехмесячный котенок по кличке Вася едва не впал в кому после того, как съел ядовитый гриб. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА в мессенджере MAX.

Мужчина из города Киренска принес мухомор из леса, чтобы показать детям. Котенок принял гриб за игрушку и начал его грызть. Через несколько часов у животного начались судороги, рвота и диарея.

Питомца срочно доставили в ветеринарную клинику. Врач Анастасия Велисевич рассказала, что без своевременной помощи отравление могло закончиться летально. По ее словам, после попадания токсинов в организм у кошек может наступить длительный сон, переходящий в кому.

В результате котенку поставили капельницы, чтобы вывести токсины, восстановить водно-солевой баланс и предотвратить обезвоживание. Состояние животного удалось стабилизировать. Спустя сутки его отпустили домой.

Ранее московские ветеринары помогли коту Кузьме, который во время купания застрял лапой в решетке сливного отверстия раковины. Хозяева самостоятельно разобрали сифон, но вытащить лапу не смогли.

В результате питомца привезли в клинику. Хирург Юлия Романова освободила лапу Кузьмы. После этого хозяйка и ее кот отправились домой.

