08 сентября, 16:52Общество
Столичные ветеринары выявили редкую патологию глаз у канадского сфинкса
Фото: МАХ/"Моя ветклиника"
В Москве ветеринары выявили редкую патологию у канадского сфинкса по кличке Мия. У кошки обнаружили кисты радужной оболочки в обоих глазах. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".
Владельцы заметили, что в глазах Мии будто что-то плавает, и привели ее к офтальмологу Калининской ветклиники Сергею Маслову. С помощью специального инструмента – щелевой лампы – врач диагностировал у животного скопления округлых образований – кист радужной оболочки.
Такие кисты доброкачественные, не влияют на зрение и не требуют лечения. Однако для кошек это большая редкость – обычно патология встречается у собак. Врач отметил, что подход владельцев был правильным: если в глазах питомца видно что-то нестандартное, нужно сразу обращаться к специалисту.
Ранее ветеринары помогли коту Кузьме, который застрял лапой в решетке сливного отверстия раковины. Владельцы сами разобрали сифон, но вытащить лапу не смогли, поэтому привезли животное в клинику вместе с решеткой. Хирург Юлия Романова благополучно освободила конечность кота.
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