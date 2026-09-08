Столичные ветеринары выявили редкую патологию глаз у канадского сфинкса

Фото: МАХ/"Моя ветклиника"

В Москве ветеринары выявили редкую патологию у канадского сфинкса по кличке Мия. У кошки обнаружили кисты радужной оболочки в обоих глазах. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Владельцы заметили, что в глазах Мии будто что-то плавает, и привели ее к офтальмологу Калининской ветклиники Сергею Маслову. С помощью специального инструмента – щелевой лампы – врач диагностировал у животного скопления округлых образований – кист радужной оболочки.

Такие кисты доброкачественные, не влияют на зрение и не требуют лечения. Однако для кошек это большая редкость – обычно патология встречается у собак. Врач отметил, что подход владельцев был правильным: если в глазах питомца видно что-то нестандартное, нужно сразу обращаться к специалисту.

Ранее ветеринары помогли коту Кузьме, который застрял лапой в решетке сливного отверстия раковины. Владельцы сами разобрали сифон, но вытащить лапу не смогли, поэтому привезли животное в клинику вместе с решеткой. Хирург Юлия Романова благополучно освободила конечность кота.