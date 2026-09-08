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08 сентября, 21:34

Транспорт

Движение авто на двух ж/д переездах в Подмосковье ограничат 9–11 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Движение автомобилей через два железнодорожных переезда в Московской области временно ограничат 9 сентября в связи с работами по развитию инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

На переезде у остановочного пункта "Луговая" в Лобне проведут работы по смене рельсов, шпал и резинокордового покрытия. Из-за этого проезд будет ограничен с 22:00 9 сентября до 06:00 10 сентября, а также в те же часы в ночь с 10 на 11 сентября. Объехать можно по Северному обходу Лобни.

Кроме того, 9 сентября с 00:00 до 04:00 закроют проезд через переезд у деревни Криулино. Водителям предлагают объезд по Носовихинскому шоссе или через деревню Субботино.

Ранее в подмосковном городском округе Химки началось строительство нового остановочного пункта Монумент на МЦД-3. Он появится на участке между станциями Молжаниново и Химки, на 23-м километре Ленинградского шоссе. Всего в районе будущей остановки МЦД-3 проживают около 30 тысяч человек. Объект планируется сдать в конце 2027 года.

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