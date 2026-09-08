В США придумали план на случай подтверждения существования НЛО

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Психолог Дженнис Вилхауэр из научно-консультативного совета по изучению неопознанных аномальных явлений сообщила о подготовке в США плана действий на случай подтверждения существования НЛО. Об этом она написала в статье, опубликованной на своей странице в соцсети LinkedIn.

По словам Вилхауэр, документ предусматривает готовность американских властей при необходимости взять на себя координацию действий на международном уровне. При этом она подчеркнула, что план не означает подтверждения существования инопланетной жизни со стороны Соединенных Штатов и не говорит о подготовке к скорому официальному объявлению.

Специалист пояснила, что сам факт разработки подобного документа свидетельствует, что к возможности обнаружения внеземного разума относятся серьезно.

Ранее Пентагон опубликовал очередную партию рассекреченных документов о НЛО, включая несколько видео, снятых на Ближнем Востоке. Одна из записей демонстрирует неопознанный объект в районе жилой застройки. По данным ведомства, запись была сделана в 2025 году.

До этого экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Лин Бьюкенен рассказал, что американским спецслужбам известно, что на Земле скрыто несколько баз инопланетян. При этом на Аляске собирали разведданные, а в Зимбабве чинили инопланетные корабли.