Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 21:54

В мире

В США придумали план на случай подтверждения существования НЛО

Фото: 123RF.com/pixora

Психолог Дженнис Вилхауэр из научно-консультативного совета по изучению неопознанных аномальных явлений сообщила о подготовке в США плана действий на случай подтверждения существования НЛО. Об этом она написала в статье, опубликованной на своей странице в соцсети LinkedIn.

По словам Вилхауэр, документ предусматривает готовность американских властей при необходимости взять на себя координацию действий на международном уровне. При этом она подчеркнула, что план не означает подтверждения существования инопланетной жизни со стороны Соединенных Штатов и не говорит о подготовке к скорому официальному объявлению.

Специалист пояснила, что сам факт разработки подобного документа свидетельствует, что к возможности обнаружения внеземного разума относятся серьезно.

Ранее Пентагон опубликовал очередную партию рассекреченных документов о НЛО, включая несколько видео, снятых на Ближнем Востоке. Одна из записей демонстрирует неопознанный объект в районе жилой застройки. По данным ведомства, запись была сделана в 2025 году.

До этого экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Лин Бьюкенен рассказал, что американским спецслужбам известно, что на Земле скрыто несколько баз инопланетян. При этом на Аляске собирали разведданные, а в Зимбабве чинили инопланетные корабли.

Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО

Читайте также


за рубежом

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика