Сандра Буллок рассказала о встрече с НЛО во время съемок

Фото: legion-media.com/Avalon/Jeffrey Maye

Американская актриса Сандра Буллок, известная по фильмам "Невидимая сторона", "Практическая магия" и "Скорость", призналась, что видела неопознанные летающие объекты (НЛО) во время работы над одним из кинопроектов. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Инцидент произошел на пляже острова Сен-Мартен, куда съемочная группа отправилась после рабочего дня. По словам актрисы, сначала она заметила в небе "маленькую светящуюся точку" и приняла ее за спутник.

Она добавила, что после этого с другой стороны возникла еще одна маленькая светящаяся точка. Всего их было пять, они соединились и внезапно стремительно удалились.

Буллок объяснила, что долго хранила молчание об увиденном, и поводом для откровенности послужили документы, обнародованные правительством США, в которых, по ее замечанию, эта же формация наблюдалась реальными летчиками.

Пентагон ранее выпустил очередную порцию рассекреченных данных об НЛО. Среди них – запись продолжительностью около 1,5 минуты, на которой запечатлен неопознанный объект в районе жилых домов. Как сообщает ведомство, видео датировано 2025 годом, однако точное местоположение не уточняется.

