Более 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в предстоящие выходные. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу, 5 сентября, в городе начнется дождь, который может сопровождаться грозой и порывами ветра до 20 метров в секунду.

Наиболее интенсивными осадки будут днем. При этом непогода сохранится и в воскресенье, 6 сентября.

В связи с этим горожан призвали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

На фоне непогоды в столице объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о дожде начнет действовать с 00:00 5 сентября и продлится до 21:00, о ветре – с 09:00 до 21:00.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил, что в День города, 5 сентября, в Москве выпадет около 7–10 миллиметров осадков, а в Московской области – местами до 13–17 миллиметров. Температура ночью будет 10–15 градусов, днем – около 12–17.

