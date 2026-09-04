Daily Star: ученые нашли в Израиле библейское место, где Иисус ходил по воде

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На берегу Галилейского моря в Израиле обнаружены остатки древнего порта, который специалисты связывают с эпохой Иисуса и библейским городом Капернаумом. Об этом сообщает Daily Star.

Из-за снижения уровня воды из-под поверхности озера показались фрагменты римского причала, сложенного из крупных каменных блоков. По мнению ученых, гавань использовалась рыбаками и могла обслуживать суда, аналогичные тем, на которых передвигались жители региона в I веке.

Капернаум занимает важное место в Новом Завете. Согласно Библии, именно здесь Иисус начал свое служение после ухода из Назарета, совершал чудеса, включая исцеления, и произносил проповеди. С этим местом также связывают евангельский рассказ о хождении Иисуса по воде.

Исследователи добавили, что прямых доказательств того, что Иисус пользовался именно этим причалом, нет. Однако находка помогает лучше понять повседневную жизнь рыбаков и жителей региона в те времена.

Ранее итальянские археологи из Римского университета Ла Сапиенца обнаружили под храмом Гроба Господня в Иерусалиме древний комплекс, который точно соответствует библейскому описанию места захоронения Иисуса Христа. Раскопки начались во время реставрации пола храма. Под зданием ученые нашли заброшенный карьер, сельскохозяйственные угодья, древний сад и высеченные в камне могилы.

