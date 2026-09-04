Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 17:18

Наука
Главная / Новости /

Daily Star: ученые нашли в Израиле библейское место, где Иисус ходил по воде

Ученые нашли в Израиле библейское место, где Иисус ходил по воде

Фото: dailystar.co.uk/Christian Media Center

На берегу Галилейского моря в Израиле обнаружены остатки древнего порта, который специалисты связывают с эпохой Иисуса и библейским городом Капернаумом. Об этом сообщает Daily Star.

Из-за снижения уровня воды из-под поверхности озера показались фрагменты римского причала, сложенного из крупных каменных блоков. По мнению ученых, гавань использовалась рыбаками и могла обслуживать суда, аналогичные тем, на которых передвигались жители региона в I веке.

Капернаум занимает важное место в Новом Завете. Согласно Библии, именно здесь Иисус начал свое служение после ухода из Назарета, совершал чудеса, включая исцеления, и произносил проповеди. С этим местом также связывают евангельский рассказ о хождении Иисуса по воде.

Исследователи добавили, что прямых доказательств того, что Иисус пользовался именно этим причалом, нет. Однако находка помогает лучше понять повседневную жизнь рыбаков и жителей региона в те времена.

Ранее итальянские археологи из Римского университета Ла Сапиенца обнаружили под храмом Гроба Господня в Иерусалиме древний комплекс, который точно соответствует библейскому описанию места захоронения Иисуса Христа. Раскопки начались во время реставрации пола храма. Под зданием ученые нашли заброшенный карьер, сельскохозяйственные угодья, древний сад и высеченные в камне могилы.

Читайте также


наукарелигия

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика