Волгоградская ГАИ не будет штрафовать водителей за непристегнутые ремни в очереди на АЗС

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Волгоградской области отменят административный штраф, назначенный автомобилисту за нарушение правил применения ремней безопасности. Нарушение было зафиксировано камерой в тот момент, когда машина стояла в очереди на заправку. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Руководство региональной Госавтоинспекции постановило не привлекать водителей к ответственности в аналогичных ситуациях. Учитывая малозначительность нарушения, уже вынесенный штраф будет отменен.

Кроме того, если граждане, в отношении которых вынесены постановления о подобных нарушениях, зафиксированных камерами фото- и видеофиксации в Волгоградской области, обратятся с заявлением, эти постановления также аннулируют.

Ранее Верховный суд России вынес решение, согласно которому водитель не может быть лишен прав за управление в нетрезвом виде, если его личность не подтверждена документами, а установлена только по его устным показаниям.

Основанием для разбирательства стал инцидент с жителем Новосибирска Дмитрием Шелухиным. Сотрудники ГИБДД остановили его Toyota. Находившийся за рулем мужчина демонстрировал признаки алкогольного опьянения. Он не имел при себе документов, но представился Шелухиным. Позже выяснилось, что фактически машиной управлял его двоюродный брат, который внешне походил на хозяина авто.

