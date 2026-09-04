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04 сентября, 18:33

Политика

В ООН пройдет голосование за новую карту мира из-за Африки

Фото: 123RF.com/creativestocks

Генассамблея ООН обсудит вопрос о переходе с традиционной карты мира Меркатора на более реалистичное изображение, которое отражает истинные размеры Африки. Об этом сообщила газета The Guardian.

Инициативу выдвинул глава МИД Того Робер Дюссе. Его поддержали все 54 страны Африканского союза. Дюссе заявил, что обсуждение носит научный, а не политический характер.

"Научные доказательства налицо, и мы должны признать реальность", – приводит издание его слова.

Карта, созданная в 1569 году фламандским географом Герардусом Меркатором, существенно искажает пропорции. Из-за проекции Африка на ней выглядит сопоставимой по размеру с Гренландией, хотя в действительности ее территория в 14 раз больше.

Ранее страны Африканского союза начали готовить иск в Международный суд ООН с требованием репараций от европейских государств за эпоху работорговли. Они намерены привлечь к ответственности бывшие колониальные державы, утверждая, что трансатлантическая работорговля была преступлением против человечности.

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