Суд обязал РЖД оборудовать навесы над платформами на станции Сколково МЦД-1

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Басманный районный суд Москвы обязал ОАО "РЖД" оборудовать навесами пассажирские платформы на остановочном пункте Сколково первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1). Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Московско-Смоленская транспортная прокуратура провела проверку после обращения гражданина. Выяснилось, что платформы не имеют навесов, защищающих пассажиров от осадков и солнечного излучения, что нарушает требования законодательства о железнодорожном транспорте и защите прав потребителей.

"Их отсутствие препятствует реализации прав пассажиров на безопасное и комфортное ожидание поезда", – отметили в надзорном ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении РЖД установить навесы. Решение суда в законную силу пока не вступило.

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