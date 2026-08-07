Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 13:31

Транспорт

Капремонт на станции Мытищи Ярославского направления МЖД завершат до конца года

Фото: МАХ/"ЦППК"

На станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) до конца года завершат комплексное обновление двух платформ и навесов над ними. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Работы ведутся на платформах № 1 и 4, у которых останавливаются поезда, следующие из Москвы и в Москву. Замена конструктивных элементов проходит так, чтобы пассажиры могли пользоваться платформами во время ремонта. На платформе № 4 уже начался демонтаж покрытия, специалисты приступили к переборке плит перекрытия и фундаментных блоков. Брусчатку заменят на гранит с тактильной линией безопасности.

Первый заместитель гендиректора ЦППК Владимир Булак отметил, что Мытищи – вторая по популярности станция на Ярославском направлении после головного вокзала. В 2025 году с нее отправились 11,3 миллиона пассажиров.

"Нам важно, чтобы поездки были комфортными, поэтому приводим внешний вид станции к самым современным стандартам. Суммарно на двух платформах уложим более 4 тысяч квадратных метров нового покрытия", – сказал он.

Особое внимание уделят навесам над платформами. Их ждет ремонт с обновлением лакокрасочного покрытия, полная замена системы освещения и установка специальных конструкций для удержания снега зимой. Также на платформах установят новое металлическое ограждение и элементы визуальной навигации, которые помогут пассажирам быстрее находить путь к поездам или в город. Скамейки для ожидания и урны заменят на новые.

Для реализации проекта задействована тяжелая железнодорожная техника и краны. Все работы ведутся преимущественно по ночам. Ремонт платформ № 2 и 3 запланирован на следующий год.

Вместе с тем ЦППК начала экспериментальную программу по установке звуковых модулей на турникеты и валидаторы для помощи слабовидящим пассажирам. На станциях Тучково, Клязьма и Михнево уже внедрены аудиоуведомления, которые срабатывают при проверке социальных карт. В случае успешного валидирования оборудование дает сигнал о возможности прохода через турникет, а при использовании валидатора информирует о старте или окончании поездки.

На Ярославском направлении МЖД временно изменится расписание поездов

Читайте также


транспорт

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика