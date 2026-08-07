Капремонт на станции Мытищи Ярославского направления МЖД завершат до конца года

Фото: МАХ/"ЦППК"

На станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) до конца года завершат комплексное обновление двух платформ и навесов над ними. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Работы ведутся на платформах № 1 и 4, у которых останавливаются поезда, следующие из Москвы и в Москву. Замена конструктивных элементов проходит так, чтобы пассажиры могли пользоваться платформами во время ремонта. На платформе № 4 уже начался демонтаж покрытия, специалисты приступили к переборке плит перекрытия и фундаментных блоков. Брусчатку заменят на гранит с тактильной линией безопасности.

Первый заместитель гендиректора ЦППК Владимир Булак отметил, что Мытищи – вторая по популярности станция на Ярославском направлении после головного вокзала. В 2025 году с нее отправились 11,3 миллиона пассажиров.

"Нам важно, чтобы поездки были комфортными, поэтому приводим внешний вид станции к самым современным стандартам. Суммарно на двух платформах уложим более 4 тысяч квадратных метров нового покрытия", – сказал он.

Особое внимание уделят навесам над платформами. Их ждет ремонт с обновлением лакокрасочного покрытия, полная замена системы освещения и установка специальных конструкций для удержания снега зимой. Также на платформах установят новое металлическое ограждение и элементы визуальной навигации, которые помогут пассажирам быстрее находить путь к поездам или в город. Скамейки для ожидания и урны заменят на новые.

Для реализации проекта задействована тяжелая железнодорожная техника и краны. Все работы ведутся преимущественно по ночам. Ремонт платформ № 2 и 3 запланирован на следующий год.

Вместе с тем ЦППК начала экспериментальную программу по установке звуковых модулей на турникеты и валидаторы для помощи слабовидящим пассажирам. На станциях Тучково, Клязьма и Михнево уже внедрены аудиоуведомления, которые срабатывают при проверке социальных карт. В случае успешного валидирования оборудование дает сигнал о возможности прохода через турникет, а при использовании валидатора информирует о старте или окончании поездки.