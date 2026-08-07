Суд оставил в силе арест фигуранта дела об избиении ученого Зезина на Урале

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Свердловский областной суд оставил в силе арест фигуранта, обвиняемого по уголовному делу о нападении на уральского ученого Никиту Зезина, сообщает РИА Новости.

Без изменения осталось решение первой инстанции в отношении Александра Реверука.

При этом обвиняемый принимал участие в заседании по видеосвязи. Он не согласился со всеми предъявленными обвинениями и заявил, что полностью готов сотрудничать со следствием.

"Я, как никто другой, заинтересован в объективном рассмотрении дела", – подчеркнул Реверук.

В конце июля директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Зезин и его заместитель остановили детей на квадроциклах во время езды по опытным полям. Они довезли детей до института, чтобы передать их родителям.

Однако к учреждению приехали родственники подростков и избили ученых. Через несколько дней Зезин скончался в больнице. Предварительно, смерть наступила из-за сердечного заболевания.

Реверук был арестован по обвинению в хулиганстве, однако он заявил, что не считает, что причастен к смерти ученого, поскольку, по его мнению, тот умер по естественным причинам.

Позже под стражу был заключен второй обвиняемый, его зовут Аркадий Вагнер. Он утверждает, что приехал забрать ребенка, которого, как ему сообщили дети, якобы похитили. Из-за этого он толкнул одного из мужчин в плечо, поскольку находился в состоянии аффекта.

