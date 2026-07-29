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29 июля, 20:09

Происшествия

Второго фигуранта дела об избиении ученого задержали на Урале

Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Второй фигурант уголовного дела об избиении ученого-агрария Никиты Зезина задержан в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в совершении хулиганства в составе группы лиц. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Ранее директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никита Зезин вместе с заместителем Александром Шаниным остановили детей на квадроциклах, которые, предварительно, ездили по опытным полям. Ученые доставили их к зданию института, чтобы передать родителям.

После этого к учреждению подъехали несколько человек, в том числе отец одного из детей. По информации следователей, мужчины проявили агрессию, напали на ученых и избили их. Спустя несколько дней Зезин скончался в больнице от сердечного заболевания.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Первому фигуранту уже предъявили обвинение в хулиганстве, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

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