Следствие будет просить суд арестовать фигуранта дела об избиении ученых на Урале

Фото: MAX/"Следком-СВЕРДЛОВСК"

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта дела об избиении двух ученых в Екатеринбурге, после которого один из них скончался. Об этом сообщает пресс-служба управления СК России по Свердловской области.

38-летнему фигуранту уже предъявили обвинение в совершении хулиганских действий.

В рамках расследования также допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, в том числе в целях установления точной причины смерти одного из потерпевших и взаимосвязи с нападением. Кроме того, следователями проводятся иные действия для установления всех обстоятельств инцидента.



Инцидент произошел, когда директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным остановили детей на квадроциклах, которые ездили по опытным полям.

Мужчины довезли детей до института, чтобы передать родителям. Затем к заведению подъехали люди, включая отца одного из детей, которые начали вести себя агрессивно и избили ученых. В итоге Зезин спустя несколько дней скончался в больнице от сердечного заболевания. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

