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30 июля, 19:35

Происшествия

Ozon и Wildberries начали блокировать товары, связанные с Павлом Дуровым

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Крупнейшие российские маркетплейсы Ozon и Wildberries приступили к проверке карточек товаров, имеющих отношение к основателю Telegram Павлу Дурову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующую продукцию планируется заблокировать, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы компаний.

В Ozon заявили, что после включения лица или материалов в перечень террористов и экстремистов проводится проверка ассортимента, а соответствующие карточки блокируются. Компания скроет с витрины книги и продукцию с изображением Дурова.

Wildberries, в свою очередь, начал внутреннюю проверку для установления всех обстоятельств и оценки правомерности применения ограничительных мер. При выявлении нарушений товары также будут заблокированы.

Основанием для действий маркетплейсов стало решение Росфинмониторинга о внесении Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов.

В феврале 2026 года Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму, а работу мессенджера Telegram в России начали замедлять, так как платформа игнорировала требования законодательства.

29 июля ФСБ сообщила о запуске процесса объявления Дурова в международный розыск. Ему предъявили обвинение по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений.

Юрист посоветовал удалить материалы в Сети, связанные с Дуровым

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