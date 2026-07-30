30 июля, 23:55Происшествия
Запорожская область частично осталась без электричества из-за атаки ВСУ
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Запорожская область частично обесточена в результате атаки украинских войск на энергосистему региона. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
"Энергетики работают над стабилизацией работы энергосистемы", – добавил глава региона.
За прошедший день дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 59 украинских беспилотников над российскими регионами. Перехват осуществлялся в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.
В частности, в Краснодарском крае четыре человека пострадали после падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в поселке Волна. Троих из них госпитализировали для оказания медицинской помощи.