РИА Новости: приговор по делу блогера Лерчек ожидается 3 августа

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Суд может огласить приговор по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в понедельник, 3 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

Судебное заседание по делу Лерчек, прошедшее 30 июля, продлилось более пяти часов, от комментариев сама Чекалина и ее защита отказались. При этом в пятницу, 31 июля, Гагаринский суд Москвы продолжит рассмотрение дела.

В 2024 году Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина обвинили в организации преступного сообщества и отмывании денег. По версии следствия, они вывели из России на счета нерезидентов в ОАЭ свыше 250 миллионов рублей.

Их отправили под домашний арест. Чекалин сознался в неуплате налогов, а через время его осудили на 7 лет. Лерчек, в свою очередь, отказалась признать вину.

Дело в отношении нее было выделено в отдельное производство. Суд приостанавливал его до выздоровления блогера в связи с диагностированным у нее раком желудка четвертой стадии. Мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.

Однако позже в СМИ появилась информация, что прокуратура подала ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест. Также известно, что на данный момент Чекалина прошла 9 курсов химиотерапии.