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15 июля, 23:41

Шоу-бизнес

Блогер Лерчек прошла последний курс химиотерапии

Фото: MAX/"Луис Сквиччиарини"

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) завершила девятый, финальный курс химиотерапии. Об этом сообщил отец ее четвертого ребенка, танцевальный тренер Луис Сквиччиарини в своем телеграм-канале.

По его словам, лечение на этом не заканчивается. Теперь Лерчек переходит на таргетную терапию, которую нужно проходить раз в две недели. Точные сроки этого этапа пока неизвестны – курс будут продолжать до тех пор, пока он дает результат.

В феврале Чекалина родила сына, а уже на следующий день после выписки из роддома попала в онкологическую реанимацию. Врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии.

До этого Сквиччиарини опубликовал видеоролик о том, что блогер сильно похудела после восьмого курса химиотерапии. По ее собственным словам, за три дня она потеряла 3 килограмма.

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