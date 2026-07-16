Сборные Аргентины и Испании сыграют в финале чемпионата мира по футболу

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Сборная Аргентины со счетом 2:1 одержала волевую победу над командой Англии в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Атланте (штат Джорджия, США).

В составе победителей забитыми мячами отметились Энцо Фернандес (85-я минута) и Лаутаро Мартинес (90+2). У проигравших отличился Энтони Гордон (55).

Для сборной Аргентины этот финал станет седьмым на чемпионатах мира. По данному показателю она обошла итальянцев и сравнялась с бразильцами.

В финале, который пройдет 19 июля, сборная Аргентины сыграет с командой Испании, ранее обыгравшей французов (2:0). При этом для испанской сборной предстоящий финал станет вторым в ее истории.