02:20Политика
Трамп заявил, что Иран позволил задержанной в 2024 году американке покинуть страну
Фото: whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении американской гражданки, задержанной в Иране в конце 2024 года. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
Он уточнил, что женщина была неправомерно задержана в декабре, когда пост президента США еще занимал Джо Байден. Сейчас она находится за пределами исламской республики, ее состояние оценивается как хорошее, и ей ничто не угрожает.
По словам Трампа, Тегеран пошел на этот шаг в качестве жеста доброй воли. Он выразил признательность иранской стороне.
Ранее американский президент сообщил о просьбе Ирана продолжить мирные переговоры. При этом, по его словам, Штаты проинформировали Тегеран об окончании действия режима прекращения огня.