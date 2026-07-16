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Политика

Трамп заявил, что Иран позволил задержанной в 2024 году американке покинуть страну

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении американской гражданки, задержанной в Иране в конце 2024 года. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Он уточнил, что женщина была неправомерно задержана в декабре, когда пост президента США еще занимал Джо Байден. Сейчас она находится за пределами исламской республики, ее состояние оценивается как хорошее, и ей ничто не угрожает.

По словам Трампа, Тегеран пошел на этот шаг в качестве жеста доброй воли. Он выразил признательность иранской стороне.

Ранее американский президент сообщил о просьбе Ирана продолжить мирные переговоры. При этом, по его словам, Штаты проинформировали Тегеран об окончании действия режима прекращения огня.

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