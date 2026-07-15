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15 июля, 21:50

Происшествия

СК закончил расследование дела о теракте, в котором погиб экс-мэр Луганска

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте, жертвой которого стал экс-мэр Луганска Манолис Пилавов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фигурантом является Геннадий Дорофеев. Ему вменяют совершение террористического акта, причинение смерти, незаконное изготовление, приобретение, передачу, хранение, ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным следствия, организаторы теракта начали подготовку к нему в феврале 2022 года. Главным объектом для них стал Пилавов.
Преступники разработали план и привлекли Дорофеева, который согласился участвовать за денежное вознаграждение.

"Фигуранта финансировали, консультировали относительно изготовления и активации взрывного устройства, передавали для его сборки необходимые компоненты", – добавили в СК.

Дорофеев собрал техническое устройство и модернизировал дистанционный пульт управления для увеличения радиуса применения. Его соучастницей стала жительница Брянска, которая не знала о истинных намерениях террористов.

"По указанию куратора она приехала на территорию заброшенного промышленного предприятия, где забрала рюкзак с подготовленным Дорофеевым взрывным устройством и отправилась на пересечение улиц Демехина и Т. Шевченко города Луганска, где ожидала встречи с бывшим мэром республиканской столицы", – напомнили в ведомстве.

Следствие в качестве доказательств использовало признательные показания фигуранта, заключение взрывотехнической экспертизы, видео с камер наружного наблюдения, анализ переводов денежных средств, показания свидетелей и результаты оперативно-разыскной деятельности.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении Дорофеева по существу. Дело в отношении его соучастников выделили в отдельное производство. Преступников объявили в розыск.

Взрыв произошел в центре Луганска 3 июля около 11:50 по московскому времени. В результате 1 человек погиб и еще 3 получили травмы.

Позднее выяснилось, что погибшим оказался Пилавов. Он занимал пост мэра Луганска с 2014 по 2023 год. С февраля 2015-го он находился в розыске Службы безопасности Украины (СБУ). Его обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в насильственном изменении или свержении конституционного строя и создании террористической организации.

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