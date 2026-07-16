16 июля, 04:32Транспорт
Временные ограничения сняты в аэропорту Жуковский
Фото: Агентство "Москва"
Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ведомство объявило об отмене временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.
Ранее принятые меры были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданской авиации.
При этом сохраняются ограничения в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань отправляет и принимает рейсы по соглосованию с уполномоченными органами.