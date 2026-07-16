Временные ограничения сняты в аэропорту Жуковский

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Аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство объявило об отмене временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее принятые меры были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданской авиации.

При этом сохраняются ограничения в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань отправляет и принимает рейсы по соглосованию с уполномоченными органами.