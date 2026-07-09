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09 июля, 23:38

Транспорт

Минтранс допустил изменения в расписании авиарейсов из-за погодных условий в Москве

Фото: ТАСС/Олег Елков

В столичном регионе в ближайшие дни вероятны корректировки расписания и отмены авиарейсов. Причиной станет резкое ухудшение погоды, которое, по прогнозам, начнется в ночь на пятницу, 10 июля, и продлится до конца выходных. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Ожидаются сильные дожди, ливни, местами грозы и шквалистый ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду. В ведомстве подчеркнули, что такие метеоусловия напрямую угрожают безопасности полетов, ограничивая возможности для взлета и посадки воздушных судов.

Также Росавиация призвала пассажиров внимательно отслеживать актуальный статус рейсов через онлайн-табло и чат-боты аэропортов и авиакомпаний в связи со сложной метеообстановкой.

Гражданам рекомендуют заранее планировать маршрут до авиагаваней, так как из-за ливней движение на дорогах может быть серьезно затруднено. Помимо этого, ведомство советуют по возможности рассмотреть альтернативные способы добраться до конечного пункта назначения.

Ранее городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз и шквалистого ветра. На круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады. Кроме того, в местах возможного скопления воды размещена водооткачивающая техника.

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