ВСУ выпустили более 150 БПЛА в сторону России 9 июля

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 152 БПЛА в сторону России в четверг, 9 июля. Все цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

Операции по отражению атак продолжались в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. ПВО сработала в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

Еще часть летательных аппаратов удалось перехватить в воздушном пространстве Московского региона, Крыма и над акваторией Азовского моря.

На столицу пришлось 6 беспилотников. В результате перехвата БПЛА разлетелись на фрагменты, на местах падения которых работали экстренные службы.

Целью в Тверской области, в свою очередь, стало предприятие "Тверская нефтебаза". После отражения атаки на одном из резервуаров произошло возгорание. Для ликвидации последствий власти развернули штаб.