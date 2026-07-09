09 июля, 21:30Происшествия
ВСУ выпустили более 150 БПЛА в сторону России 9 июля
Фото: MAX/"Минобороны России"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 152 БПЛА в сторону России в четверг, 9 июля. Все цели были уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.
Операции по отражению атак продолжались в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. ПВО сработала в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.
Еще часть летательных аппаратов удалось перехватить в воздушном пространстве Московского региона, Крыма и над акваторией Азовского моря.
На столицу пришлось 6 беспилотников. В результате перехвата БПЛА разлетелись на фрагменты, на местах падения которых работали экстренные службы.
Целью в Тверской области, в свою очередь, стало предприятие "Тверская нефтебаза". После отражения атаки на одном из резервуаров произошло возгорание. Для ликвидации последствий власти развернули штаб.