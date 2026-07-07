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Три человека пострадали в Белгородской области в результате ракетной атаки ВСУ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В селе Беловском Белгородской области три человека пострадали в результате массированной ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в мессенджере MAX.
По его словам, большую часть снарядов удалось сбить, однако были зафиксированы прилеты по гражданской инфраструктуре. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Шуваев также отметил, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах возникли перебои в электро- и водоснабжении.
Кроме того, в городе на одном из объектов произошло возгорание, пожарные расчеты занимаются его ликвидацией.
Ранее ВСУ обстреляли автобус на трассе Никольское – Таврово Белгородского округа. В результате 7 человек, включая детей, получили ранения.
По информации регионального оперштаба, годовалую девочку с множественными непроникающими осколочными ранениями, а также десятилетнего мальчика с минно-взрывной и акубаротравмами доставили в детскую больницу.