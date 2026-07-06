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06 июля, 22:54

Происшествия

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 3 535 человек

Фото: AP Photo/Matias Delacroix

Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 3 535 человек. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в своем телеграм-канале.

По его словам, 16 740 человек получили ранения и почти 18 тысяч остаются без крова. В результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий.

В настоящее время в ликвидации последствий задействованы 29 567 сотрудников экстренных служб, 27 930 добровольцев и 4 338 иностранных спасателей. В стране развернуты 82 временных лагеря для пострадавших.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Прошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.

Национальный траур в республике в память о погибших продлится до 7 июля. Кроме того, среди пострадавших оказались трое россиян.

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