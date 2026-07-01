Семидневный траур объявили в Венесуэле по жертвам землетрясений

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В Венесуэле объявили национальный траур с 1 по 7 июля в память о погибших в результате землетрясений. Об этом заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес, передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что страна глубоко скорбит из-за человеческих потерь. Родригес выразила соболезнования семьям погибших, пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим и выразила поддержку родным пропавших без вести.

По последним данным, число погибших в результате землетрясений возросло до 2 295 человек.

"На сегодняшний день насчитывается 2 295 погибших и 11 267 раненых", – сказал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в эфире VTV.

Кроме того, число оставшихся без жилья достигло 12 841 человека. Всего различные последствия стихийного бедствия затронули 26 403 человека. Сейчас власти ускорили размещение пострадавших во временных лагерях в Каракасе и штате Ла-Гуайра.

Серия подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 была зафиксирована в Венесуэле 24 июня. Произошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет.

В российском посольстве указывали, что всего пострадали трое граждан РФ. У них выявили травмы легкой и средней степени тяжести. Ведомство находится с россиянами на связи, изменений в их состоянии нет.