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01 июля, 19:37

Экономика

ФАС выдала предупреждение Apple

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение компании Apple, которой необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Основанием для предупреждения стало то, что на устройствах с операционной системой iOS (iPhone, iPad) по умолчанию установлена иностранная поисковая система. При этом пользователю приходится вручную менять настройки для использования российских систем.

"Это создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков и приводит к ущемлению прав и интересов неопределенного круга потребителей", – отметили в ФАС.

Также компании необходимо исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на устройствах с iOS. В частности, речь идет о национальном мессенджере и об отечественном магазине приложений.

Срок исполнения предупреждения – до 15 июля, в противном случае будет возбуждено дело. По итогам его рассмотрения, по предварительной оценке, Apple может грозить штраф до 4 миллиардов рублей.

Apple в конце июня удалила из магазина приложений App Store сервисы VK. В Минцифры России пояснили, что такие действия являются политически мотивированным решением. В министерстве также подчеркнули, что действия Apple могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией и стремлением защитить позиции зарубежных сервисов.

В самой компании Apple объяснили удаление санкционными ограничениями. В свою очередь, в Госдуме призвали применить ответные меры к Apple за удаление российских приложений.

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