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25 июня, 13:30

Технологии

В Минцифры назвали удаление VK из App Store политически мотивированным решением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Удаление приложений VK из App Store является политически мотивированным решением. Об этом заявили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

"На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK", – сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что удаленные приложения выполняют не только развлекательные функции, но и используются для решения социально значимых задач – общения, получения информации и обучения. Кроме того, через такие сервисы граждане могут получать сообщения о возможных угрозах и чрезвычайных ситуациях.

В Минцифры указали, что действия Apple могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией и стремлением защитить позиции зарубежных сервисов на фоне роста популярности российских платформ.

Также ведомство обратило внимание, что сама Apple не выполняет требования российского законодательства, касающиеся возможности выбора поисковой системы по умолчанию и предустановки российского магазина приложений на устройствах компании. Минцифры направило материалы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и попросило провести их оперативное рассмотрение.

25 июня из App Store исчезли приложения VK, включая "ВКонтакте", "Дзен", "VK мессенджер", VK Video, "Одноклассники", Mail.ru и другие. Представители VK назвали действия Apple неприемлемыми и ничем не мотивированными. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие решения ставят под вопрос надежность сервисов самой Apple и затрагивают не только россиян, но и русскоязычную аудиторию по всему миру. Он добавил, что российские ведомства запросят у компании разъяснения, а активным пользователям VK предложил рассмотреть переход на Android или отечественные системы.

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