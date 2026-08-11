Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Донецк

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Один человек погиб и еще один пострадал в результате атак украинских формирований по Донецку в понедельник, 10 августа. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Погибшим оказался водитель грузовика, который в момент атаки ВСУ находился на автозаправочном комплексе в Пролетарском районе Донецка. В результате удара также пострадал один из работников АЗС, ему уже оказывается необходимая медпомощь.

Помимо этого, в ходе атаки были повреждены три жилых дома, шесть объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника и грузовой автомобиль в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Мариуполь, а также в Ясиноватском, Шахтерском, Володарском и Волновахском районах.

Ранее украинские дроны нанесли удар по Нижнекамску. В результате погибли 13 человек, еще 78 граждан получили различные травмы. В Татарстане объявлен траур.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте. По информации следствия, беспилотники атаковали жилой сектор и городские промышленные объекты, где находились мирные жители.