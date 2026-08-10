Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

75 человек обратились за помощью к врачам после атаки БПЛА на Нижнекамск, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Уточняется, что из них был госпитализирован 21 человек.

"Погибшие – 13 человек", – цитирует пресс-службу РИА Новости.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали Нижнекамск 10 августа. По данному факту возбудили уголовное дело. По версии следствия, вражеские беспилотники целились на жилой сектор и объекты промышленности города. На атакованных объектах находились гражданские лица.

После произошедшего в Татарстане объявлен траур. Прокуратура организовала горячую линию для жителей Нижнекамска в связи с атакой БПЛА. В надзорном ведомстве отметили, что контролируют соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи.

