10 августа, 12:55Происшествия
75 человек обратились за помощью к врачам после атаки БПЛА на Нижнекамск
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
75 человек обратились за помощью к врачам после атаки БПЛА на Нижнекамск, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Уточняется, что из них был госпитализирован 21 человек.
"Погибшие – 13 человек", – цитирует пресс-службу РИА Новости.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали Нижнекамск 10 августа. По данному факту возбудили уголовное дело. По версии следствия, вражеские беспилотники целились на жилой сектор и объекты промышленности города. На атакованных объектах находились гражданские лица.
После произошедшего в Татарстане объявлен траур. Прокуратура организовала горячую линию для жителей Нижнекамска в связи с атакой БПЛА. В надзорном ведомстве отметили, что контролируют соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи.