В ГД предложили пересмотреть формат автомобильных номеров

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили перейти на новый формат государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо парламентариев, направленное премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Депутаты предлагают заменить действующую комбинацию из трех букв и трех цифр (А000АА) на четыре буквы и две цифры (АААА00) либо на вариант "две буквы – две цифры – две буквы" (АА00АА). При этом размеры номерного знака, код региона, обозначение "RUS" и изображение государственного флага сохраняются.

Как отмечается в обращении, замена одной цифровой позиции на буквенную позволит увеличить количество возможных регистрационных комбинаций для одного кода субъекта примерно на 20%. При этом действующая система кодов регионов и общий порядок регистрации транспортных средств не изменятся.

Кроме того, депутаты предлагают разрешить автовладельцам резервировать за плату уникальные и индивидуальные номера через портал "Госуслуги". Половину полученных средств планируется направлять в Фонд денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел.

"Основная цель законопроекта – легализовать сложившийся теневой рынок "красивых" автомобильных номеров и направить связанные с ним платежи в бюджет", – подчеркивается в письме.

Ранее Национальный автомобильный союз выступил с инициативой ввести в России зеленые номера для электромобилей и бирюзовые – для беспилотных машин. Соответствующие предложения уже направлены премьер-министру РФ. Нововведения полезны как для правоприменителей, так и для общей безопасности дорожного движения высокоавтоматизированных транспортных средств.

