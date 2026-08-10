Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 18:54

Общество
Главная / Новости /

Юрист Шайдуллина: работодатель имеет право не отпустить родителей на линейку 1 сентября

Работодатель имеет право не отпустить родителей на линейку 1 сентября

Фото: 123RF.com/smile19

Работодатель вправе не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября, даже если ребенок идет в первый класс. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Ранее опрос, проведенный крупной платформой онлайн-рекрутинга, показал: почти каждый восьмой сотрудник (12,9%) в России не смог отпроситься с работы, чтобы побывать на школьной линейке своего ребенка в День знаний. При этом 44,7% опрошенных уверены, что разрешать уходить на праздник должны хотя бы родителям первоклассников, сообщает "Газета.ру".

Шайдуллина отметила, что, согласно Трудовому кодексу, руководство не обязано отпускать родителей на школьные линейки вне зависимости от того, в какой класс идут их дети.

День знаний официально не является праздничным днем, соответственно, режим труда сотрудников никак не меняется. Однако лояльный руководитель все же пойдет навстречу работникам, потому что понимает, как родителям важно быть вместе с детьми на значимых для них мероприятиях. Особенно когда речь идет о первоклашках.
Рината Шайдуллина
юрист в области трудового права и охраны труда

Чтобы законно отсутствовать на работе 1 сентября, можно заранее написать заявление на отпуск в этот день без сохранения заработной платы.

"Правда, у начальства есть полное право его не подписывать. При этом важно знать, что есть категории сотрудников, которые могут брать такой отпуск до 14 дней в году без согласования с руководством. В их числе работающие инвалиды, а также супруги военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и федеральной противопожарной службы", – отметила Шайдуллина.

Также можно взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска, если он еще не полностью потрачен. Однако, если такой выходной идет вне графика, ключевым в этом вопросе тоже станет согласие руководства. Исключением окажутся только родители, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и те, кто имеет трех и более детей до 18 (пока младшему из них не исполнилось 14), отметила юрист.

Ранее специалист по этикету Екатерина Богачева озвучила список безошибочных вариантов для подарка учителю на 1 сентября. В него входят фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству, однако ключевым элементом будут цветы.

Читайте также


Трошина Любовь

обществодетиэксклюзив

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика