Юрист Шайдуллина: работодатель имеет право не отпустить родителей на линейку 1 сентября

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Работодатель вправе не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября, даже если ребенок идет в первый класс. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Ранее опрос, проведенный крупной платформой онлайн-рекрутинга, показал: почти каждый восьмой сотрудник (12,9%) в России не смог отпроситься с работы, чтобы побывать на школьной линейке своего ребенка в День знаний. При этом 44,7% опрошенных уверены, что разрешать уходить на праздник должны хотя бы родителям первоклассников, сообщает "Газета.ру".

Шайдуллина отметила, что, согласно Трудовому кодексу, руководство не обязано отпускать родителей на школьные линейки вне зависимости от того, в какой класс идут их дети.





Рината Шайдуллина юрист в области трудового права и охраны труда День знаний официально не является праздничным днем, соответственно, режим труда сотрудников никак не меняется. Однако лояльный руководитель все же пойдет навстречу работникам, потому что понимает, как родителям важно быть вместе с детьми на значимых для них мероприятиях. Особенно когда речь идет о первоклашках.

Чтобы законно отсутствовать на работе 1 сентября, можно заранее написать заявление на отпуск в этот день без сохранения заработной платы.

"Правда, у начальства есть полное право его не подписывать. При этом важно знать, что есть категории сотрудников, которые могут брать такой отпуск до 14 дней в году без согласования с руководством. В их числе работающие инвалиды, а также супруги военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и федеральной противопожарной службы", – отметила Шайдуллина.

Также можно взять день из ежегодного оплачиваемого отпуска, если он еще не полностью потрачен. Однако, если такой выходной идет вне графика, ключевым в этом вопросе тоже станет согласие руководства. Исключением окажутся только родители, воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и те, кто имеет трех и более детей до 18 (пока младшему из них не исполнилось 14), отметила юрист.

Ранее специалист по этикету Екатерина Богачева озвучила список безошибочных вариантов для подарка учителю на 1 сентября. В него входят фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству, однако ключевым элементом будут цветы.