Эксперт Волынец призвала не превращать вручение цветов на 1 сентября в гонку кошельков

Учителя и родители усомнились в необходимости дарить цветы на 1 сентября. Почему так происходит и какие подарки педагогам уместны в начале учебного года, разбиралась Москва 24.

Миллион алых роз?

Традиция дарить цветы учителям 1 сентября вызывает все больше споров среди родителей и педагогов. Одни считают это знаком уважения и благодарности, другие уверены, что внимание не должно измеряться количеством роз и ценой упаковки.



"Думаю, им гораздо приятнее будет получить сертификат в какой-нибудь магазин косметики или на массаж, что тоже немаловажно для такого труда"; "учителя – это наши вторые родители. Я своих помню по имени-отчеству, хоть мне уже и прилично лет. Теплые воспоминания. Я думаю, они заслужат большего, нежели цветы либо просто конфеты"; "букет обязателен. Это проявление уважения к учителю, внимания к нему. И вообще создает праздничную атмосферу и для самого ребенка", – поделились жители столицы в разговоре с телеканалом Москва 24.



Дискуссии о цветах затрагивают не только эстетику, но и практичность. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с телеканалом Москва 24 обратила внимание, что учитель физически не способен унести 25–30 букетов, они остаются в школе, либо кто-то приезжает за педагогом на машине. По ее мнению, дарение цветов не должно превращаться в соревнование кошельков.



Учитель истории, председатель Общественного совета при Минпросвещения Дмитрий Лутовинов в разговоре с телеканалом Москва 24 высказал мнение, что педагогам важнее внимание, чем материальные подарки.





Дмитрий Лутовинов учитель истории, председатель Общественного совета при Минпросвещения Здорово было бы, если бы подарок был не столько материальным, ценностным, сколько памятным, в который вложен какой-то смысл. Например, дети могут сами сделать какую-то открытку, подарить учителям.

При этом, согласно статье 575 Гражданского кодекса, стоимость подарка учителю не должна превышать 3 тысяч рублей. Ограничение применяется к каждому отдельному презенту. Если он дороже, это может быть квалифицировано как взятка или незаконное вознаграждение, поэтому педагог в таком случае обязан передать подарок организации.



По данным одного из опросов, 19% преподавателей боятся получить подарок дороже 3 тысяч рублей из-за антикоррупционных рисков. Почти половина учителей (47,3%) предпочитают скромные символические знаки внимания, 18,5% считают оптимальным подарок от организации, сообщает "Газета.ру".



В то же время зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко в беседе с ТАСС рекомендовал сохранять чеки и передавать их вместе с подарком, чтобы при необходимости подтвердить стоимость. Он уточнил, что лимит распространяется только на презенты, связанные с исполнением педагогом служебных обязанностей, и не касается подарков в личное время.



При этом ранее в Госдуме предлагали повысить порог с 3 до 10 тысяч рублей. Авторы идеи указали, что нынешний лимит был введен в 2008 году, с тех пор ни разу не индексировался и в конечном итоге устарел.

Лучше на благотворительность?

В каждой школе свои устоявшиеся традиции насчет подарков педагогам: все зависит от конкретного коллектива, родительского комитета и сложившихся правил, рассказал Москве 24 председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков.

"Например, я работаю в школе, где вообще не принято дарить цветы, вместо них мы участвуем в благотворительной акции. Но я работал и в школах, где цветы дарят, и все этому очень рады", – привел пример эксперт.

По его словам, общих правил нет, нужно индивидуально уточнять, договариваться на уровне родительского комитета, детей и учителей, как будет проходить 1 сентября.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Что касается памятных подарков, сувениров, здесь тоже все по-разному. У коллективов свои традиции, плюс у каждого учителя есть личные предпочтения. Если вы хотите подарить что-то конкретному педагогу, лучше спросить у него напрямую, а не делать выводы по общему мнению коллег. Сюрпризы, конечно, могут быть приятны, но, если хочется угадать, лучше просто уточнить.

Он пояснил, что обычно педагоги очень скромны и редко что-то просят сами. Однако, если преподаватель говорит о предпочтениях, это чаще воспринимается положительно.

"В целом подарить цветы или что-то еще – это всегда знак внимания, и в большинстве случаев он принимается с благодарностью. Главное – не бояться спрашивать и договариваться, чтобы 1 сентября прошло комфортно для всех", – заключил он.

Что подарить?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Традиционно 1 сентября – это праздник, с которым ассоциируются цветы. Однако сейчас все чаще классы объединяются для дарения одного общего букета, а остальные средства направляют в благотворительные фонды, поделилась с Москвой 24 специалист по этикету Екатерина Богачева.

"Это хорошая идея, потому что она учит детей прислушиваться к потребностям других и говорить о добрых делах. Конечно, это не универсальный способ, но он помогает избежать ситуации, когда кабинет классного руководителя превращается в цветочный магазин", – рассказала она.



При этом в первый класс каждый ребенок идет с букетом – это элемент традиции. А для второго, третьего и последующих, по мнению специалиста, имеет смысл выбрать одну красивую композицию от всех, а остальные средства, если есть желание, направить на помощь нуждающимся.





Екатерина Богачева специалист по этикету В этикете подарков учителям есть список безошибочных вариантов: фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству. Например, если преподаватель ведет литературу, сейчас огромный ассортимент красиво изданных книг, которые всегда порадуют. Также в список входят наборы сладостей, но не коробка конфет из магазина, а что-то собранное и красиво оформленное в кондитерской.

Некоторые педагоги очень хотят получить что-то сделанное руками учеников: поделки, памятные предметы. По мнению Богачевой, это хорошая попытка вовлечь детей в совместную деятельность до начала учебного года.

"В цифровой век, когда ребенка хочется оторвать от экрана, ценно, когда класс дружный и может собраться что-то сделать вместе. Особенно это актуально для младших школьников, но и для ребят постарше тоже хорошая идея. Учителя в этом смысле поступают грамотно", – отметила она.



Эксперт уточнила, что поделка не станет "пылесборником", если педагог ценит труд учеников. Наоборот, такие вещи выставляются на видное место.

"У учителя всегда есть шкафы или демонстрационные витрины в кабинетах, где размещаются наглядные пособия. Если детская работа занимает там красивое место, это становится дополнительной мотивацией к творчеству", – отметила она.

В целом любые знаки внимания, сделанные от души, воспринимаются положительно. Главное – договариваться и учитывать традиции конкретного класса и школы, резюмировала специалист.

