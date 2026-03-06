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07 августа, 16:39

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Эксперт Волынец призвала не превращать вручение цветов на 1 сентября в гонку кошельков

Конфетно-букетный период? Почему педагоги не хотят получать цветы на 1 сентября

Учителя и родители усомнились в необходимости дарить цветы на 1 сентября. Почему так происходит и какие подарки педагогам уместны в начале учебного года, разбиралась Москва 24.

Миллион алых роз?

Фото: 123RF.com/antropovrfav

Традиция дарить цветы учителям 1 сентября вызывает все больше споров среди родителей и педагогов. Одни считают это знаком уважения и благодарности, другие уверены, что внимание не должно измеряться количеством роз и ценой упаковки.

"Думаю, им гораздо приятнее будет получить сертификат в какой-нибудь магазин косметики или на массаж, что тоже немаловажно для такого труда"; "учителя – это наши вторые родители. Я своих помню по имени-отчеству, хоть мне уже и прилично лет. Теплые воспоминания. Я думаю, они заслужат большего, нежели цветы либо просто конфеты"; "букет обязателен. Это проявление уважения к учителю, внимания к нему. И вообще создает праздничную атмосферу и для самого ребенка", – поделились жители столицы в разговоре с телеканалом Москва 24.

Дискуссии о цветах затрагивают не только эстетику, но и практичность. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с телеканалом Москва 24 обратила внимание, что учитель физически не способен унести 25–30 букетов, они остаются в школе, либо кто-то приезжает за педагогом на машине. По ее мнению, дарение цветов не должно превращаться в соревнование кошельков.

Учитель истории, председатель Общественного совета при Минпросвещения Дмитрий Лутовинов в разговоре с телеканалом Москва 24 высказал мнение, что педагогам важнее внимание, чем материальные подарки.

Здорово было бы, если бы подарок был не столько материальным, ценностным, сколько памятным, в который вложен какой-то смысл. Например, дети могут сами сделать какую-то открытку, подарить учителям.
Дмитрий Лутовинов
учитель истории, председатель Общественного совета при Минпросвещения

При этом, согласно статье 575 Гражданского кодекса, стоимость подарка учителю не должна превышать 3 тысяч рублей. Ограничение применяется к каждому отдельному презенту. Если он дороже, это может быть квалифицировано как взятка или незаконное вознаграждение, поэтому педагог в таком случае обязан передать подарок организации.

По данным одного из опросов, 19% преподавателей боятся получить подарок дороже 3 тысяч рублей из-за антикоррупционных рисков. Почти половина учителей (47,3%) предпочитают скромные символические знаки внимания, 18,5% считают оптимальным подарок от организации, сообщает "Газета.ру".

В то же время зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко в беседе с ТАСС рекомендовал сохранять чеки и передавать их вместе с подарком, чтобы при необходимости подтвердить стоимость. Он уточнил, что лимит распространяется только на презенты, связанные с исполнением педагогом служебных обязанностей, и не касается подарков в личное время.

При этом ранее в Госдуме предлагали повысить порог с 3 до 10 тысяч рублей. Авторы идеи указали, что нынешний лимит был введен в 2008 году, с тех пор ни разу не индексировался и в конечном итоге устарел.

Лучше на благотворительность?

Фото: 123RF.com/sergeychayko

В каждой школе свои устоявшиеся традиции насчет подарков педагогам: все зависит от конкретного коллектива, родительского комитета и сложившихся правил, рассказал Москве 24 председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков.

"Например, я работаю в школе, где вообще не принято дарить цветы, вместо них мы участвуем в благотворительной акции. Но я работал и в школах, где цветы дарят, и все этому очень рады", – привел пример эксперт.

По его словам, общих правил нет, нужно индивидуально уточнять, договариваться на уровне родительского комитета, детей и учителей, как будет проходить 1 сентября.

Что касается памятных подарков, сувениров, здесь тоже все по-разному. У коллективов свои традиции, плюс у каждого учителя есть личные предпочтения. Если вы хотите подарить что-то конкретному педагогу, лучше спросить у него напрямую, а не делать выводы по общему мнению коллег. Сюрпризы, конечно, могут быть приятны, но, если хочется угадать, лучше просто уточнить.
Дмитрий Казаков
председатель профсоюза "Учитель"

Он пояснил, что обычно педагоги очень скромны и редко что-то просят сами. Однако, если преподаватель говорит о предпочтениях, это чаще воспринимается положительно.

"В целом подарить цветы или что-то еще – это всегда знак внимания, и в большинстве случаев он принимается с благодарностью. Главное – не бояться спрашивать и договариваться, чтобы 1 сентября прошло комфортно для всех", – заключил он.

Что подарить?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Традиционно 1 сентября – это праздник, с которым ассоциируются цветы. Однако сейчас все чаще классы объединяются для дарения одного общего букета, а остальные средства направляют в благотворительные фонды, поделилась с Москвой 24 специалист по этикету Екатерина Богачева.

"Это хорошая идея, потому что она учит детей прислушиваться к потребностям других и говорить о добрых делах. Конечно, это не универсальный способ, но он помогает избежать ситуации, когда кабинет классного руководителя превращается в цветочный магазин", – рассказала она.

При этом в первый класс каждый ребенок идет с букетом – это элемент традиции. А для второго, третьего и последующих, по мнению специалиста, имеет смысл выбрать одну красивую композицию от всех, а остальные средства, если есть желание, направить на помощь нуждающимся.

В этикете подарков учителям есть список безошибочных вариантов: фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству. Например, если преподаватель ведет литературу, сейчас огромный ассортимент красиво изданных книг, которые всегда порадуют. Также в список входят наборы сладостей, но не коробка конфет из магазина, а что-то собранное и красиво оформленное в кондитерской.
Екатерина Богачева
специалист по этикету

Некоторые педагоги очень хотят получить что-то сделанное руками учеников: поделки, памятные предметы. По мнению Богачевой, это хорошая попытка вовлечь детей в совместную деятельность до начала учебного года.

"В цифровой век, когда ребенка хочется оторвать от экрана, ценно, когда класс дружный и может собраться что-то сделать вместе. Особенно это актуально для младших школьников, но и для ребят постарше тоже хорошая идея. Учителя в этом смысле поступают грамотно", – отметила она.

Эксперт уточнила, что поделка не станет "пылесборником", если педагог ценит труд учеников. Наоборот, такие вещи выставляются на видное место.

"У учителя всегда есть шкафы или демонстрационные витрины в кабинетах, где размещаются наглядные пособия. Если детская работа занимает там красивое место, это становится дополнительной мотивацией к творчеству", – отметила она.

В целом любые знаки внимания, сделанные от души, воспринимаются положительно. Главное – договариваться и учитывать традиции конкретного класса и школы, резюмировала специалист.

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Веткина Анастасия

образованиеобществоистории

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