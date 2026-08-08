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Происшествия

Сын пропавшей в Красноярском крае Усольцевой верит в побег семьи

Фото: vk.com/mu30042016

Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов сообщил, что спустя почти год после исчезновения семьи склоняется к версии о добровольном побеге. В разговоре с РИА Новости он признался, что изначально был уверен, что его родные остаются в лесу и нуждаются в помощи, однако со временем изменил мнение.

Баталов отметил, что теперь ему хочется верить именно в версию побега. При этом он добавил, что за все время поисков не было найдено ни единого следа пропавших, а информация о датах новых поисковых мероприятий до сих пор отсутствует.

Усольцевы исчезли осенью 2025 года. По данным правоохранителей, они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними оказалась потеряна. Основные поиски прекращены, но периодически спасатели возобновляют поисковые работы.

В июне 2026-го в ходе поисков специалисты нашли некие вещи, которые могли принадлежать пропавшим. Позже выяснилось, что в зоне поисков также обнаружили часть палки для скандинавской ходьбы, но одна из родственниц Усольцевых опровергла версию, что предмет мог принадлежать им.

Скрытых троп или дорог, по которым могла уйти пропавшая семья Усольцевых, не обнаружено. Следствие отрабатывало сначала три версии исчезновения семьи, включая несчастный случай, криминал и побег. Однако последние две версии позже были опровергнуты.

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