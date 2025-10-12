В Красноярском крае завершены активные поиски пропавшей семьи

Фото: телеграм-канал "МЧС Красноярского края"

Активные поиски пропавшей в походе семьи в Красноярском крае завершены с вечера 12 октября. Об этом сообщает региональное отделение добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" на своей странице во "ВКонтакте".

Также с этого момента завершается работа оперштаба. Теперь специалисты будут работать в режиме точечных задач. В частности, под дистанционным руководством координаторов поиски будут осуществлять профессиональные и аттестованные спасатели. Им предстоит выполнять самостоятельно задания в строго обозначенных участках.

"Это высокоспециализированная работа, требующая от поисковиков большого опыта и умения работать автономно. Постоянного штаба на месте и координатора, руководящего всеми процессами, больше не будет", – отметили в "ЛизаАлерт", добавив, что подобный формат поисков позволит действовать максимально эффективно и безопасно.

В региональном отряде напомнили, что поисковые работы – это сложный, многоуровневый труд, который требует слаженности и высокой степени подготовки. В связи с этим участие неподготовленных добровольцев на данном этапе не представляется возможным.

В "ЛизаАлерт" поблагодарили всех тех, кто выходил на поиски и распространял информацию о пропавшей семье.

"Любая поддержка важна – распространение информации, внимательность к приметам пропавших и готовность сообщить о возможных следах могут стать ключом к результату", – заключили в отряде.

Об исчезновении супругов Усольцевых и их пятилетней дочери стало известно 2 октября. По данным следствия, 28 сентября туристы отправились в сторону Буратинки в окрестностях поселка Кутурчин, после чего перестали выходить на связь.

В автомобиле пропавших туристического снаряжения не было. Следователи нашли кроссовки, сумку и детское кресло. Известно, что семья отправлялась в лес в легкой одежде.

6 октября спасателям удалось зафиксировать сигнал телефона Усольцевых в 7 километрах от поселка Кутурчин. Позднее было найдено место фиксации последнего сигнала.

По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело. Их поисками на протяжении уже более 10 дней занимаются свыше 350 человек, среди которых спасатели, полицейские, охотники, волонтеры и местные жители. Используются беспилотные летательные аппараты, самолет, мотопараплан, вертолет, транспорт повышенной проходимости и мототранспорт.

